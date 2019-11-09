

الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واس

رفع الدكتور أنس بن فارس الفارس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية بما يسهم في خدمة دينه وملكه ووطنه.

وقد حصل الدكتور الفارس على درجة الدكتوراه في علوم التصميم الهندسي والحوسبة من معهد ماساشوستس للتقنية (MIT)، ودرجة الماجستير في الحوسبة والأمثلة الهندسية من مركز الهندسة والحوسبة بكلية الهندسة من نفس المعهد، وهو عضو في المجلس العالمي للبحوث، ومجلس إدارة التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة، واللجنة الوطنية للابتكار، ولجنة التحول إلى المجتمع المعرفي، ولديه العديد من المشاركات العلمية القيمة.

// انتهى //

14:58ت م

0044



الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واسرفع الدكتور أنس بن فارس الفارس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست).وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية بما يسهم في خدمة دينه وملكه ووطنه.وقد حصل الدكتور الفارس على درجة الدكتوراه في علوم التصميم الهندسي والحوسبة من معهد ماساشوستس للتقنية (MIT)، ودرجة الماجستير في الحوسبة والأمثلة الهندسية من مركز الهندسة والحوسبة بكلية الهندسة من نفس المعهد، وهو عضو في المجلس العالمي للبحوث، ومجلس إدارة التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة، واللجنة الوطنية للابتكار، ولجنة التحول إلى المجتمع المعرفي، ولديه العديد من المشاركات العلمية القيمة.// انتهى //14:58ت م0044

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الفارس يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسًا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.