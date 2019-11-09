

الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق منها منطقة الرياض حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة غدًا الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقه الرياض المقدم محمد الحمادي أن المديرية تهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات منها (عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.

// انتهى //

14:47ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني بالرياض يحذر من تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة ابتداء من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.