5 مشتركين يتأهلون للحلقة الختامية من تحدي القراءة العربي

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

“القراءة هي قوتي”، بهذا الشعار افتتح الطلاب الحلقة الجديدة من “تحدي القراءة العربي” في دورته الرابعة وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم والذي يُعرض على MBC1 وMBC5.

في بداية الحلقة السابعة والتي تسبق الحفل الختامي المباشر الأسبوع المقبل، اتفق الطلاب على أن “القراءة هي قمتنا وهي الطريق التي نجد ذاتنا عبرها”، وفي نهايتها ودّعوا اثنين من زملائهم إثر مرور المشتركين السبعة أمام لجنة التحكيم المؤلفة من أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة الشارقة التونسية ليلى العبيدي، الممثل والمخرج المسرحي السوري جمال سليمان، والشاعرة والباحثة الأكاديمية البحرينية بروين حبيب. في المحصلة، سيتنافس 5 طلاب ضمن الحلقة النهائية هم هديل أنور من السودان، جمانة المالكي من السعودية، فاطمة الزهراء أخيار من المغرب، آية بوتريعة من تونس، وعبد العزيز الخالدي من الكويت. فيما سيتم الإعلان في نهاية الحفل الختامي عن بطل التحدي في دورته الرابعة التي تقام في دار الأوبرا في دبي.

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تفاصيل الحلقة ومجرياتها

حلقة حماسية للجمهور وحاسمة للأبطال السبعة، انطلقت بشريط فيديو عن الطفل الفلسطيني عائد الجندي الذي أصرّ على حضور الحفل الختامي من التحدي في العام الماضي، رغم وضعه الصحي الدقيق. وعرضت المدربة وخبيرة تنمية الذات ليلى طارق المعينا قصته للمشتركين السبعة، ودعتهم إلى أن يحاولوا بأن يكونوا قدوة للآخرين كما كان عائد هذه القدوة. بعدها، التقى الطلاب بالمدربتين صفية الشحي وهنادا طه تامير اللتين وجهتا لهم بعض النصائح والتوجيهات وزادتا من عزيمتهما وإصرارهما على الفوز. ومن دون أن يُطلب منهم إنجاز أي تحد، أعلنت مقدمة البرنامج شهد بلان انتهاء الوقت، وحان وقت مرورهم أمام لجنة التحكيم من دون أي استعداد أو تحضير لخوض تحد مجهول ومفاجئ، ينتقل إثره 5 فقط إلى التصفيات النهائية.

وكشفت شهد للمشتركين عن مضمون التحدي الجديد، وهو الوقوف أمام اللجنة وإقناعها في غضون دقيقة واحدة، لماذا يستحقون التأهل إلى الحلقة الختامية من “تحدي القراءة العربي”. وبعد مرورهم تباعاً أمام اللجنة، تأهّل كل من جمانة المالكي، آية بوتريعة، هديل أنور، فاطمة الزهراء أخيار، وعبد العزيز الخالدي.

وقبيل إعلان النتيجة، زار الفنان التونسي لطفي بوشناق، المشتركين في الدار وغنى لهم ومعهم أغنيته الشهيرة “لاموني اللي غاروا مني”، كما أثنى على فكرة البرنامج وعلى مدى أهميته واعتبره إنجازاً مهماً، وداعماً أساسيّاً للغة العربية ومحفزاً للشباب على القراءة.

الجدير بالذكر أن الحفل الختامي من “تحدي القراءة العربي”، سيقدّم مباشرة على الهواء من دار الأوبرا في دبي، يعلن فيه عن اسم المشترك الفائز، كما يعلن عن اسم أفضل مدرسة وأفضل مشرف من الذين واكبوا المشتركين- الأبطال خلال السنة الدراسية. والسؤال من سيرفع اسم بلاده في التحدي الأخير بين كل من آية بوتريعة، جمانة المالكي، فاطمة الزهراء أخيار، عبد العزيز الخالدي، وهديل أنور؟







