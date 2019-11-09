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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوتسوانا
بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس موكغوييتسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس موكغوييتسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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