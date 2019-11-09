- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق
خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار بمناطق متفرقة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.
وقال الحصيني، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “توقعات بهطول الأمطار خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة على أجزاء من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل، والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج ” .
كما أوضح أن الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، كما سيكون هناك حبات بَرَد ورياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ,المدينة المنورة ,حائل كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ,القصيم , الشرقية.
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.
أمطار
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.