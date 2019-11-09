شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طلب مدير «صحة الطائف» إعفاءه من منصبه؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)
كشف لـ«الخليج 365» المتحدث باسم «صحة الطائف» عبدالهادي الربيعي، صحة الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل بطلب مدير «صحة الطائف» صالح بن سعد المونس الإعفاء من منصبه.
وأكد الربيعي لـ«الخليج 365» أن قرار المونس جاء بسبب ظروف شخصية تحول دون استمراره في ما كلف به.
وأضاف الربيعي أن مدير صحة الطائف لازال مستمر في أداء مهمانه، وسيباشر مطلع الأسبوع القادم عمله في مكتبه بعد عودته من إجازته السنوية لحين صدور توجيه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وحول ما صاحب المعلومات المتناقلة من أسماء بديلة، قال: كل مافي الأمر أن مدير صحة الطائف تقدم بطلب الإعفاء لصاحب الصلاحية، وعدا ذلك تكهنات وتوقعات لم تصدر بشكل رسمي، وتبقى في إطارها ضمن المتوقع لحين اتخاذ صاحب الصلاحية قرارا رسميا.
يشار إلى أن مدير صحة الطائف أكمل في منصبه أربع سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا طلب مدير «صحة الطائف» إعفاءه من منصبه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.