شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية مكة» تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

فتحت الكلية التقنية بمكة المكرمة باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من 1441/3/13 وحتى 1441/3/23 وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/1440.

‏وقال مدير القبول والتسجيل هاني العبادي: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب (تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني)، وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص ميكانيكا سيارات)، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية)، وقسم التقنية الإدارية (تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق)، وقسم تقنية السياحة والفندقة (تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة).

‏وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية، تحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.