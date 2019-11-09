شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس بوتسوانا بفوز الحزب الديموقراطي في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بوتسوانا موكغوييتسي أريك ماسيسي، بمناسبة فوز الحزب الديموقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لماسيسي، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بوتسوانا موكغوييتسي أريك ماسيسي بمناسبة فوز الحزب الديموقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لماسيسي، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.