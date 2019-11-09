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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.
الأرصاد الرياض
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 02:03 PM
حالة تصحبها رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤيةسحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.
، سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه ،
المصدر : الخليج 365
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