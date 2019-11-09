محمد بن مسعود - الدمام - حالة تصحبها رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض. ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه. الأرصاد الرياض 09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 02:03 PM Advertisements حالة تصحبها رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض. ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه. الكلمات المفتاحية ، سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه ،

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