، حظر الطيران فوق منزل "ميسي".. جدل بمنصات التواصل و"آس" تكشف السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "برييتو": أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.. والبديل جولة فوق "المتوسط"

كما يفعلها دوماً في كرة القدم، أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب حظر الطيران فوق منزله في منطقة جافا، التي تقع على بعد 25 كم من حدود مدينة برشلونة الإسبانية.

وما أثار فضول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كان تصريحاً خرج به خافيير سانشيز برييتو، رئيس إحدى شركات الطيران منخفض التكلفة في إسبانيا؛ للحديث عن توسعات مطار "إل برات" في برشلونة، حيث أكد أن الأمر معقد للغاية؛ لأن الطائرات لا يمكنها العبور فوق منزل الأرجنتيني "ميسي"، حيث قال حينها، إنه أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "آس" الإسبانية تأكيدها أن الأسباب وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل قائد برشلونة، لا تتعلق على الإطلاق بخصوصية اللاعب الشهير وحمايته من الفضوليين ومصوري الباباراتزي أو إبعاده عن الإزعاج.

وأضافت أن السبب الحقيقي يكمن في موقع بلدية جافا، التي توجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف، وهي منطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، حيث تحتوي على نباتات وحيوان مهددة بالانقراض.

ومن أجل عدم المرور فوق منزل اللاعب الأفضل بالعالم 6 مرات، يتعين على الطائرات التي تصل إلى مطار "إل برات" أن تأخذ جولة فوق البحر الأبيض المتوسط لتجاوز تلك المنطقة، وهذا ما يثير تساؤل المسافرين إلى مدينة برشلونة الإسبانية عن سبب تلك الجولة.

ميسي مدينة برشلونة