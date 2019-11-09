شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تكشف طقس اليوم لمباراة الهلال وأوراوا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس اليوم السبت خلال لقاء الهلال وأوراوا على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب نهائي دوري آسيا . وتوقعت الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة 29 درجة مئوية بينما تكون نسبة الرطوبة 25 % . أما الرياح فستكون شرقية إلى جنوبية شرقية وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم / الساعة ، متمنية للجماهير المشاهدة الممتعة .

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