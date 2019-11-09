شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: توقعات بهطول الأمطار على مناطق عدة خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، توقعاته بهطول أمطار بمناطق متفرقة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة. وقال ” الحصيني ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” توقعات بهطول الأمطار خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل، والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج ” . كما أوضح أن الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، كما سيكون هناك حبات بَرَد ورياح.

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