شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: تأثر بعض مناطق المملكة بـ الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر بعض مناطق المملكة بالأمطار. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يتوقع تأثر مناطق الباحة ومرتفعات مكةالمكرمة و عسير وجازان و المدينة المنورة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ” .

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