شكرا لمتابعة خبر عن «صحة الرياض» تواصل تقديم خدماتها لزوار منتجع نوفا «سفاري الرياض» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل “صحة الرياض” تقديم خدماتها الصحية العلاجية والوقائية والإسعافية لزوار فعاليات موسم الرياض بمنتجع نوفا “سفاري الرياض” من خلال عدد من الفرق طبية ميدانية وسيارات اسعاف ومستشفى المزاحمية العام.

واوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية والمشرف العام على مشاركة “صحة الرياض” الدكتور علي بن سليمان الجمعة، أن “صحة الرياض” تواصل تقديم خدماتها الصحية في فعاليات “موسم الرياض” وذلك عبر تقديم خدماتها العلاجية الطبية والوقائية التوعوية، للمشاركين والزوار حيث باشرت الفرق الطبية والإسعافية الميدانية عدداً من الحالات الروتينية ، والتي تمت معالجتها في الميدان ، ودون الحاجة لإحالتها الى المستشفى .

وأكد الدكتور الجمعة أن تقديم الخدمات الصحية للمشاركين في المسابقات وزوارها طيلة فترة الموسم يتم من خلال عدد من الفرق الطبية الميدانية ومستشفى المزاحمية العام حيث تم عمل نقاط طبية داخل المنتجع مدعومة بالقوى العاملة من الأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، والتجهيزات اللازمة استعداداً لإستقبال زوار المنتجع منوهاً إلى تسهيل كافة الإمكانات والدعم للموسم من جانب وزارة الصحة.

وأشار إلى أن المشاركة تشمل تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية للمشاركين والجمهور على حد سواء، إضافة إلى تنفيذ حملة للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وفي السياق نفسه أعلن مدير مستشفى المزاحمية العام الاخصائي سعود بن محمد النداح أن اختيار مستشفى المزاحمية للمشاركة في هذه الفعاليات جاءت لقربه من منتجع نوفا الذي يستضيف فعاليات “سفاري موسم الرياض”، حيث يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة والروتينية، مؤكداً أن المستشفى أعد خطة لضمان انسيابية استقبال الحالات وسهولة دخول الحالات الإسعافية إلى المنطقة الحرجة، كما تم أيضا دعم الطوارئ بالأجهزة الطبية الشاملة من أجهزة تخدير ومراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة تخطيط قلب وأشعة تلفزيونية متنقلة وأشعة بسيطة متحركة وجميع المستلزمات والأدوية وغيرها.

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