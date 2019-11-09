السعودية اليوم / إدارة التطويف تتابع المطوفين وتضبط غير المصرحين



مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

تقوم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التطويف بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، بمتابعة أعمال المطوفين والتزامهم بما يصدر من تعليمات وضوابط، ومنع غير المصرح لهم من تطويف مرتادي ضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة التطويف فواز السلمي، أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم العمل ويحقق مستوى عال من الجودة والتواصل بين المسؤولين، إضافة إلى توزيع عدد من " الهدايا " على زوار بيت الله الحرام ،داعياً المعتمرين إلى الانشغال بالذكر والدعاء أثناء أداء مناسكهم والالتزام بالدعاء في الطواف والسعي ،بما ورد في الكتاب والسنة.

// انتهى //

13:52ت م

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