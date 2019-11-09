السعودية اليوم / إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة تطلق برنامج " نرشدكم بلغتكم"



مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة في المسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامجاها "نرشدكم بلغتكم"، الذي يهدف إلى ترجمة المسائل الشرعية بجميع اللغات لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي أن منسوبي الإدارة يقومون بنقل إجابة المسائل الشرعية للمستفيدين بلغاتهم من خلال عدد من المشايخ ،مشيراً إلى تعدد البرامج التوعوية في الترجمة، وأن جميع الجهود تبذل من أجل خدمة مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، حيث تكثف أعمال الترجمة على مدار الساعة، ويتم أيضاً إهداء الكتيبات والمطويات التي تتعلق بالمناسك لجميع المستفيدين بلغاتهم خلال موسم العمرة.

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13:44ت م

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