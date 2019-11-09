السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في بوتسوانا



الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

13:20ت م

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الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس موكغوييتسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //13:20ت م0029

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