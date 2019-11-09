القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البرازيلي إيجور كورنادور لاعب فريق الشارقة أن الأسلوب الدفاعي لفريقه قاده إلى صدارة الدوري الإماراتي.
وقال، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "أعتقد أننا نستحق الفوز لما لدينا من إمكانيات، وأننا نتحلى بأسلوب دفاعي، وبالتالي لماذا نقوم بتغيير ذلك؟".
وأضاف عقب فوز فريقه على الجزيرة بنتيجة 2-0 خلال لقاء الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي أن الفوز على فخر أبوظبي يساوي 6 نقاط، لأنه فريق منافس على القمة.
وأتم اللاعب: "أردنا رسم الفرحة على وجوه جماهيرنا رغم أننا واجهنا خصماً عنيداً على ملعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر كورنادو لـ"العين الرياضية": الفوز على الجزيرة بـ6 نقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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