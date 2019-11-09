كورنادو لـ"العين الرياضية": الفوز على الجزيرة بـ6 نقاط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البرازيلي إيجور كورنادور لاعب فريق الشارقة أن الأسلوب الدفاعي لفريقه قاده إلى صدارة الدوري الإماراتي.

وقال، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "أعتقد أننا نستحق الفوز لما لدينا من إمكانيات، وأننا نتحلى بأسلوب دفاعي، وبالتالي لماذا نقوم بتغيير ذلك؟".



وأضاف عقب فوز فريقه على الجزيرة بنتيجة 2-0 خلال لقاء الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي أن الفوز على فخر أبوظبي يساوي 6 نقاط، لأنه فريق منافس على القمة.

وأتم اللاعب: "أردنا رسم الفرحة على وجوه جماهيرنا رغم أننا واجهنا خصماً عنيداً على ملعبه".