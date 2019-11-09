فيديو.. كيف تعالج فوبيا الطيران ؟

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض استشاري الطب النفسي والعلاج النفسي، المشرف على كرسي سابك لأبحاث وتطبيقات الصحة النفسية الدكتور أحمد الهادي أعراض وطرق علاج فوبيا الطيران.

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وقال الهادي، في حلقة جديدة من برنامج “بودكاست”، عبر حساب “سوالف ناس” على “تويتر”، إن البعض يعاني من هذه المشكلة، وعلاجها بسيط.

وأضاف أن الخوف من الطائرة اضطراب نفسي يمكن علاجه، وهناك طرق مقننة والناس تتحسن بعد الجلسات بشكل ملحوظ.

وتابع الدكتور أحمد الهادي، أن الوعي والمعرفة بطبيعة هذا الأمر من أهم الصعوبات التي نعمل على حلها.