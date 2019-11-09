الأحوال المدنية لـ المواطنات: هذا الإجراء يستلزم الولي الشرعي

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، اليوم السبت، أن تعديل الاسم في كرت العائلة يلزم لإتمامه أن يقوم به الولي الشرعي للمرأة السعودية، حتى وإن سبق ذلك تعديل الاسم في بطاقة الهوية الوطنية.

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جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على استفسار مغردة أفادت بإجرائها تغييراً لاسمها في بطاقة الأحوال.

وتساءلت المواطنة عن إمكانية تعديل الاسم في كرت العائلة هل يتم من قِبَلِها أم عن طريق الولي؟، موضحة أن والدها متوفى.

وردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بقولها “إنه يلزم للقيام بهذا الإجراء الولي الشرعي”.







