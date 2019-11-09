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قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن مخرجات النموذج العددي WRF توضح احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق #المملكة.
وفي وقت سابق، اليوم، توقعت الهيئة تأثر مناطق #الباحة ومرتفعات كل من: #مكة_المكرّمة و #عسير و #جازان و #المدينة_المنوّرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وواصلت الهيئة وعبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاتها لمناطق عدة، فيما كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 12:45 PM
توقّعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات والضباب خلال الليل والصباح"الأرصاد" كاشفة مخرجات النموذج العددي WRF: أمطار على معظم المناطق
قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن مخرجات النموذج العددي WRF توضح احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق #المملكة.
وفي وقت سابق، اليوم، توقعت الهيئة تأثر مناطق #الباحة ومرتفعات كل من: #مكة_المكرّمة و #عسير و #جازان و #المدينة_المنوّرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وواصلت الهيئة وعبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاتها لمناطق عدة، فيما كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.
، "الأرصاد" كاشفة مخرجات النموذج العددي WRF: أمطار على معظم المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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