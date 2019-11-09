، مدرب ليفربول: ليس هناك نادٍ في العالم قادر على شراء هذا اللاعب ،

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ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من باريس سان جرمان.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب".
"لا أعتقد أن هناك ناديًا في العالم قادرًا على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضًا".
وأضاف: "ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب".
"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعًا. ليس هناك مجال. قولًا واحدًا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لنادي ريال مدريد الإسباني.مدرب ليفربول كيليان مبابي يورغن كلوب
مدرب ليفربول: ليس هناك نادٍ في العالم قادر على شراء هذا اللاعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-09
ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من باريس سان جرمان.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب".
"لا أعتقد أن هناك ناديًا في العالم قادرًا على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضًا".
وأضاف: "ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب".
"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعًا. ليس هناك مجال. قولًا واحدًا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لنادي ريال مدريد الإسباني.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:04 PM
قال: لا توجد أسباب فنية تمنع من التعاقد معه
ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من باريس سان جرمان.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب".
"لا أعتقد أن هناك ناديًا في العالم قادرًا على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضًا".
وأضاف: "ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب".
"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعًا. ليس هناك مجال. قولًا واحدًا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لنادي ريال مدريد الإسباني.
، مدرب ليفربول: ليس هناك نادٍ في العالم قادر على شراء هذا اللاعب ،
المصدر : الخليج 365
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