السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.6 درجات يهز جنوب جواتيمالا



لندن 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جنوب جواتيمالا اليوم.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال كان على بعد 8.2 كيلومتر شمال غربي مدينة كاسيلاس وعلى بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غربي العاصمة جواتيمالا سيتي ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.

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12:35ت م

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