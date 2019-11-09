السعودية اليوم / أمطار على مدينة تبوك ومركز شقري



تبوك 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومركز شقري التابع للمنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

// انتهى //

11:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.