السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للقهوة بجدة في دورته الخامسة بحضور أكثر من 2000 شخص



جدة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

شهدت محافظة جدة أمس, إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للقهوة في دورته الخامسة بحضور أكثر من 2000 شخص من العوائل والمهتمين بصناعة القهوة والمستثمرين فيها, بمقر فندق إيلاف جاليريا في جدة, وذلك بما يتعايش مع أصالة المجتمع السعودي وعراقته في تقديم هذا المشروب كأسلوب الضيافة والكرم المعروف.

وتضمنت الفعاليات عرض أقدم محمصة للبن في العالم، وسط مشاركة أكثر من 15 مقهى مختصاً للتنافس على تقديم المشروب الأشهر عالمياً بأشكال وصور مختلفة ، وإقامة مسابقة "تذوق" لعدد من المبتكرين والمبدعين في صناعة أفضل فنجان قهوة سعودي، كما شارك ثلاثة من أبطال العالم في عرض تجارب ملهمة عن القهوة وفنونها.

وأكد المشرف على تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي للقهوة المهندس محمد باخريبه، أن الدورة الحالية تهدف إلى فتح الآفاق لتطوير صناعة القهوة وإيجاد المنافسة بين روادھا، مضيفاً أن الفعاليات لبت رغبات مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى تفاعل الجماهير من خلال دعوته للمشاركة في عمل قهوته بنفسه.

ولفت المهندس باخريبه النظر إلى أن التاريخ يحفظ لجدة مكانتها كمعبر تجاري مھم للبن وبالتحديد جنوب الجزيرة العربية، كما كانت أكثر المدن التي استوردت القھوة وعملت في تجارتھا، وحولتھا إلى مصدر رزق للكثيرين، منوهاً بأن إقامة الأسبوع العالمي للقھوة يتجاوز الترفيه إلى عكس وتطوير هذا القطاع الحيوي، ويؤكد فرص التطور الكبيرة التي يحملھا، ويفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال في هذه الصناعة.

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11:08ت م

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