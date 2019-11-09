شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أستراليا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الحرائق في أستراليا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:54 صباحًا, 9 نوفمبر 2019 م المناطق - واس حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا الطلاب والمواطنين السعوديين الموجودين في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بأستراليا، من الاقتراب من المناطق التي تجتاحها الحرائق ، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.

ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ مع السفارة في كانبرا أو القنصلية في سيدني على الأرقام التالية : + 61432257277 + 61262507000.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت وفاة شخصين وفقدان سبعة أشخاص وتدمير أكثر من 100 منزل جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإجلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفارة المملكة في أستراليا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الحرائق في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.