تمكين المرأة وفق رؤية 2030 ضمن محاضرة في أدبي الأحساء

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الأحساء

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ضمن برامجه المنوعة للعام 1441 هـ.. يستضيف أدبي الأحساء، مساء الأربعاء المقبل، هند بنت خالد الزاهد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في محاضرة تتمحور حول تمكين المرأة السعودية وفق رؤية 2030.

ووجه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع، حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر.

جدير بالذكر أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوعة تشمل عددًا من المحاضرات والأمسيات الشعرية والقصصية والاستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.







