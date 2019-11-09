شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» للسعوديات: هذا الإجراء يستلزم «الولي الشرعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يبرز «الولي الشرعي» مجدداً إلى واجهة القضايا التي تخص المرأة السعودية، ولكن هذه المرة في ما يتعلق بـ«كرت العائلة» حيال المعاملة التي تختص بها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

فوفقا لما كشفته «الأحوال المدنية»، فإن تعديل الاسم في «كرت العائلة» يلزم لإتمامه أن يقوم به الولي الشرعي للمرأة السعودية، حتى وإن سبق ذلك تعديل الاسم في بطاقة الهوية الوطنية.

هذا الإيضاح أوردته «الأحوال المدنية»، ردا على استفسار مغردة أفادت بإجرائها تغييرا لاسمها في «بطاقة الأحوال»، متسائلة عن إمكانية تعديل الاسم في «كرت العائلة» هل يتم من قِبَلِها أم عن طريق «الولي»؟، موضحة أن والدها متوفى، ليتم الرد من الأحوال المدنية بأنه يلزم لذلك «الولي الشرعي».