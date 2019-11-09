السعودية | عمرو دياب يتألق بحضور 20 ألف شخص بموسم الرياض

شكرا لقرائتكم عمرو دياب يتألق بحضور 20 ألف شخص بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ليلة استثنائية عاشها عشاق الفن، نجمها الأبرز الفنان عمرو دياب بصحبة فنانين عالميين كانت واحدة من أبرز الحفلات الفنية التي يشهدها موسم الرياض هذا العام.

ففي هذه الليلة، أحيا الفنان عمرو دياب، ومغني الراب الأميركي ذو الأصول المغربية، فرنش مونتانا، وثنائي الـ"دي جي" العالمي، ديميتري فيغاس ولايك مايك، على مسرح فنان العرب محمد عبده في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس احتشد فيه أكثر من 20 ألف شخص وتفاعلوا مع أعماله المميزة، وزاد الأمر بهجة ترديدهم معه ومع الفنانين أشهر الأغاني.

واشتعل الحماس حينما بدأ فنانو الحفل بالظهور لتقديم فقرات الـ"دي جي"، وسط تفاعل مميز من الجمهور الذي ازداد شغفه بوصول الفنان عمرو دياب إلى المسرح حيث تفاعل محبوه معه بشكل ملحوظ ورددوا معه عددا من أغنياته الشهيرة، ليشكلوا فرقة إضافية ميدانية تدعم الفنان في الغناء.

وترجم الفنان عمرو دياب مكانته الكبيرة لدى عشاق الفن العربي من خلال السعادة التي كان عليها الناس في حفلته بموسم الرياض.