، 15 مدينة على خارطة توقعات الأرصاد.. أمطار متفرقة هُنا تفاصيلها ،

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من المتوقع بمشيئة الله أن تتزايد رقعة وقوة الحالة الجوية الماطرة على المملكة العربية السعودية، نهار اليوم السبت، بحيث تُصبح أكثر شدة، وتشمل مناطق أوسع.
ويُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بشكل عام في تبوك والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، بالإضافة إلى مكة وعسير وجازان والباحة.
ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة في القصيم وحائل والمدينة المنورة، الدمام، الخبر، والأحساء، وأقصى شمال منطقة الرياض، تترافق مع حدوث البرق والرعد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، كما لا يُستبعد تساقط زخات من البرد وفقاً لطقس العرب.
وبحسب آخر التحديثات الجوية: ستستمر الحالة الجوية خلال الأيام القادمة بحيث تترافق مع هطولات رعدية متفاوتة الشدة تشمل أجزاء واسعة من المملكة، وتدخل حينها العاصمة الرياض وأجزاء من جدة ومكة المكرمة ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية بمشيئة الله.الأرصاد حالة الطقس
15 مدينة على خارطة توقعات الأرصاد.. أمطار متفرقة هُنا تفاصيلهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-09
من المتوقع بمشيئة الله أن تتزايد رقعة وقوة الحالة الجوية الماطرة على المملكة العربية السعودية، نهار اليوم السبت، بحيث تُصبح أكثر شدة، وتشمل مناطق أوسع.
ويُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بشكل عام في تبوك والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، بالإضافة إلى مكة وعسير وجازان والباحة.
ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة في القصيم وحائل والمدينة المنورة، الدمام، الخبر، والأحساء، وأقصى شمال منطقة الرياض، تترافق مع حدوث البرق والرعد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، كما لا يُستبعد تساقط زخات من البرد وفقاً لطقس العرب.
وبحسب آخر التحديثات الجوية: ستستمر الحالة الجوية خلال الأيام القادمة بحيث تترافق مع هطولات رعدية متفاوتة الشدة تشمل أجزاء واسعة من المملكة، وتدخل حينها العاصمة الرياض وأجزاء من جدة ومكة المكرمة ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية بمشيئة الله.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:57 AM
تستمر خلال الأيام القادمة وتترافق مع البرق والرعد ونشاط للرياح السطحية
من المتوقع بمشيئة الله أن تتزايد رقعة وقوة الحالة الجوية الماطرة على المملكة العربية السعودية، نهار اليوم السبت، بحيث تُصبح أكثر شدة، وتشمل مناطق أوسع.
ويُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بشكل عام في تبوك والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، بالإضافة إلى مكة وعسير وجازان والباحة.
ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة في القصيم وحائل والمدينة المنورة، الدمام، الخبر، والأحساء، وأقصى شمال منطقة الرياض، تترافق مع حدوث البرق والرعد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، كما لا يُستبعد تساقط زخات من البرد وفقاً لطقس العرب.
وبحسب آخر التحديثات الجوية: ستستمر الحالة الجوية خلال الأيام القادمة بحيث تترافق مع هطولات رعدية متفاوتة الشدة تشمل أجزاء واسعة من المملكة، وتدخل حينها العاصمة الرياض وأجزاء من جدة ومكة المكرمة ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية بمشيئة الله.
، 15 مدينة على خارطة توقعات الأرصاد.. أمطار متفرقة هُنا تفاصيلها ،
المصدر : الخليج 365
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