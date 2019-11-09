، الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة كاشفاً خريطة الهطولات خلال ٣٦ ساعة ،

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح السبت: توقعات الأمطار خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم السبت إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج، الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد ورياح "ابحث عن مدينتك".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.حالة الطقس
الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة كاشفاً خريطة الهطولات خلال ٣٦ ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-09
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح السبت: توقعات الأمطار خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم السبت إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج، الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد ورياح "ابحث عن مدينتك".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:29 AM
قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد ورياح .. "ابحث عن مدينتك"
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح السبت: توقعات الأمطار خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم السبت إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج، الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد ورياح "ابحث عن مدينتك".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.
، الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة كاشفاً خريطة الهطولات خلال ٣٦ ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.