، حرائق أستراليا.. السفارة توجه رسالة للسعوديين هناك ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت للتواصل معها في الطوارئ في كانبرا أو سيدني

دعت سفارة المملكة في أستراليا الطلاب والمواطنين السعوديين الموجودين في ولايتَيْ نيو ساوث ويلز وكوينزلاند؛ إلى عدم الاقتراب من المناطق التي تجتاحها الحرائق، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.

ومن جهته دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، مساعد بن إبراهيم السليم، المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ مع السفارة في كانبرا، أو القنصلية في سيدني، على الأرقام التالية: (61432257277،(+ .(+61262507000)

وكانت قد قالت السلطات الأسترالية، اليوم السبت: إنها عثرت على جثتَيْ شخصين، وإن خمسة في عداد المفقودين، بينما دُمر 150 منزلًا على الأقل جراء اجتياح حرائق الغابات شرق البلاد.

وأكدت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز، مقتل شخصين جراء حريق بالقرب من جلين إينيس، على مسافة أكثر من 550 كيلومترًا إلى الشمال من سيدني.

وتم العثور على جثة شخص في سيارة، بينما لقيت امرأة حتفها جراء حروق أصيبت بها يوم الجمعة.

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: إنه يخشى من ارتفاع عدد الوفيات.

ووفق رويترز: تواجه أستراليا حاليًّا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات، بينما تعاني أجزاء منها أسوأ موجات جفاف تعيها الذاكرة.

وصباح يوم السبت كانت هناك ست حرائق خطيرة مُستعِرة في نيو ساوث ويلز، من إجمالي 70 حريقًا على مستوى الولاية.

وفي كوينزلاند شمالًا قضى آلاف من السكان من إقليم صن شاين كوست الليل في مراكز إجلاء، بعد أن طالبتهم السلطات بترك منازلهم.

وأعلنت إدارة الطوارئ والحرائق في كوينزلاند حريقًا واحدًا خطيرًا صباح يوم السبت.حرائق أستراليا سفارة المملكة في أستراليا