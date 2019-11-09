- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.
وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.
وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد الخليج 365 وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
سمكة برأس إنسان الصين
بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسانخالد علي الخليج 365 2019-11-09
صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.
وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.
وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد الخليج 365 وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:28 AM
صورتها سائحة جنوب الصين
صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.
وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.
وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد الخليج 365 وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
، بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسان ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.