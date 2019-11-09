طالع رابط تقديم وظائف وزارة الصحة بالسعودية1441 / التقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية...

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عبر موقع وزارة الخدمة المدنية “جدارة” عن توفير 1402 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 13/3/1441 هجرياً، وجاء الإعلان عن الوظائف الشاغرة حرصاً من كافة الوزارات بالمملكة السعودية، على تقليل نسبة البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تحت توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

و يعتبر السبيل الوحيد للتقديم على هذه الوظائف من خلال بوابة جدارة، وذلك طبقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه، وقد وفرنا الرابط الخاص بالتقديم للوظائف للتسهيل على المتقدمين في الدخول للموقع مباشرةً، وتسجيل بياناتهم و المستندات التي تفيد تطابق المؤهل مع التخصصات المطلوبة.

رابط جدارة للتقديم على وظائف الصحة 1441 هجرياً

موعد التقديم

يبدأ من الأحد 10/11/2019 حتي الخميس 14/11/2019، حيث يتم فتح رابط التسجيل من الثامنة صباحاً طوال الأربع والعشرين ساعة، حتي اليوم المحدد لنهاية التسجيل في الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

عدد الوظائف المطلوبة والتخصصات

عدد الوظائف التخصصات 1402 للجنسين صيدلي- أخصائي غير طبيب

ونقوم بمتابعة الوظائف المعلنة بالمملكة السعودية، وتوفير رابط التسجيل عليها وكافة التفاصيل التي تتيح للمتقدم أحقيته في التقديم من عدمه، وذلك حرصاً منا على تقديم كل ماهو جديد ومميز، ونتمني أن نكون عند حسن ظن متابعينا.