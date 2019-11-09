“عرض” رابط خدمة جدارة 1441 بوابة التوظيف الحكومي الإلكترونية / للتسجيل على وظائف 1402...

خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، تتيح التقدم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة الحكومية، طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة، ويكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل على خدمة جدارة التيسير على الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

التسجيل على وظائف وزارة الصحة، واستمراراً لإهتمام المملكة بتوفير وظائف لمختلف التخصصات لأبناء المملكة، أعلنت وزارة الصحة بالسعودية عن فتح باب التقديم لعدد 1402 وظيفة صيدلي و أخصائي غير طبيب “رجال- نساء”، ويبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 13/3/1441 حتي الخميس الموافق 17/3/1441 هجرياً، من خلال الرابط الرسمي للتوظيف “جدارة”.

رابط التقديم لوظيفة صيدلي و أخصائي غير طبيب “رجال- نساء” وزارة الصحة

رابط التقديم على الوظائف المعلنة لوزارة المالية والحرس الوطني

عدد وظائف الحرس الوطني

تم الإعلان عن عدد 94 وظيفة بالحرس الوطني رجال ونساء عبر خدمة جدارة للتوظيف، وقد أكدت وزارة الحرس الوطني على ضرورة التأكد من البيانات المسجلة عبر البوابة من خلال وزارة الخدمة المدنية، للتمكن من مطابقتها حين الترشيح لإحدي الوظائف المعلن عنها، وفي حالة تطابق البيانات يقوم المتقدم بالذهاب لإعلان الوظائف سواء الحرس الوطني أو وزارة المالية وتحديد الرغبة، وإكمال باقي الخطوات والضغط على حفظ.

الفئات المستهدفة لوظائف الحرس الوطني

كل من تخرج من معهد ذو تخصص وكذلك الدبلومات المتخصصة التي تكون بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. خريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس، حسب الاحتياج لهم في تصنيف التوظيف. الحاصلين على دبلومة بعد الجامعة. الحاصلون على درجة الماجستير. خريجي البرامج الإعدادية “الثانوية المهنية بطبيعة العمل”. الأولوية في الوظائف المعلنة للحاصلين على التخصصات غير التربوية. وجب على الحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة وجود شهادة المعادلة. شرط أساسي إجتياز إختبار القدرات. سيتم عمل مقابلة شخصية ومطابقة للبيانات، وفي حالة عدم صحة البيانات سيتم إستبعاد المتقدم.

شروط التسجيل على خدمة جدارة

للتسجيل على خدمة جدارة لابد من توافر الشروط التالية.

1-الحصول على شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب على الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

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3-الإلتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

4-الإلتزام بفترة التقديم المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

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وقد جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة، في تأهيل وتدريب رواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية، مما يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.