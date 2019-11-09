“هنا” رابط وظائف وزارة الصحة 1441 للتسجيل على 1402 وظيفة “رجال- نساء” / في...

وزارة الصحة بالسعودية، تهتم وزارة الصحة السعودية بتوفير والإعلان كل فترة عن الوظائف المتاحة للرجال والنساء، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب المتبع في منظومة التطوير ورؤية 2030، التي تدعمها المملكة العربية السعودية، وغداً الأحد 10 نوفمبر يبدأ التقديم والتسجيل لعدد 1402 وظيفة صحية لوزارة الصحة السعودية.

وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1441، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لشغل عدد 1402 وظيفة لحملة المؤهلات لتخصصات “صيدلي- أخصائي غير طبيب”، وهذه الوظائف للجنسين ممن تتوافر لديهم المؤهلات للتخصصات المطلوبة، ويتم التقديم إلكترونياً من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية، حسب الموعد المقرر للتقديم، ونعرض عليكم الرابط المباشر للتسجيل لوظائف الصحة، وموعد بداية ونهاية التقديم على هذه الوظائف.

رابط التقديم على 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب

الوظائف المطلوبة لوزارة الصحة السعودية 1441

عدد 1402 وظيفة في تخصص الصيدلة و أخصائي غير طبيب “رجال- نساء”.

موعد التقديم للوظائف المعلن عنها لوظائف الصحة

يبدأ التقديم من الأحد الموافق 13/3/1441، 10/11/2019 في الثامنة صباحاً و لمدة خمس أيام، أي حتي الخميس الموافق 17/3/1441، 14/11/2019 في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.

وتقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن الوظائف الصحية على موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل على الوظائف المعلن عنها حسب الشروط إلكترونياً في المدة المحددة للتقديم.