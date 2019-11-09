ملاهي ونترلاند في موسم الرياض العالمية في السعودية وطريقة حجز التذاكر

من أبرز ملامح موسم الرياض في المملكة العربية السعودية ملاهي ونتر لاند التي تعتبر من أفضل الأماكن الترفيهية وسط أكثر من مائة فعالية يسملها موسم الرياض ومن أهمها بوليفارد الرياض، وتقوم هيئة الترفيه السعودية بجهود كبيرة في موسم الرياض الذي أثبت نجاحه في الفترة منذ بدا في منتصف شهر أكتوبر، ويتماشى موسم الرياض مع رؤية المملكة في التطوير في جميع المجالات منها الترفيه.

ملاهي ونتر لاند

تعتبر ملاهي ونتر لاند من افضل الملاهي التي تم إنشاؤها في المملكة وتم افتتاحها في 22 أكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض وهي منشأة على مساحة 200 ألف متر مربع، وتشمل عدة أماكن منها معرض ريال مدريد والذي تبلغ مقدار تذكرته 180 ريال سعودي، ويتم الدخول إلى الملاهي عن طريق الفيزا أو الكريدت كارد ولا يتواجد بها الكاش نهائي وهذا ما اعلن عنه يوم الافتتاح.

اهم معالم ونترلاند

نقلت هيئة الترفيه أجواء لندن إلى السعودية لتتميز مدينة الملاهي التي تتكون من حلبة للتزلج وحديقة الثلج، وفندق الهروب، ومعرض عجائب العالم، والسيرك وغيره من الألعاب التي تناسب كافة الأعمار في حين دخول الأطفال مجاني تماماً، وتعتبر ونتر لاند من أهم الفعاليات في موسم الرياض والذي يقدم كل أنواع الترفيه من الغناء والموسيقى والحفلات والألعاب والنافورة الراقصة وغيرها ويمكن حجز التذاكر بكل سهولة من خلال موقع موسم الرياض أو تطبيق موسم الرياض أو من خلال فيرجن ميجا ستور.