شكرا لمتابعة خبر عن منهم الأمير الوليد بن طلال.. أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في اكتتاب أرامكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر أن عدد كبير من أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي ” أرامكو ” ، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.
وتخطط مجموعة ” العليان ” لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لوكالة ” بلومبيرج ” .
كما أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة من بينهم عائلة ” المجدوعي ” ، وهناك أيضًا عائلة ” التركي ” وعوائل أخرى يدرسون شراء أسهم في أرامكو.
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