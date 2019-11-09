شكرا لمتابعة خبر عن ملاك أراض بالقطيف يكشفون عن تأخر استخراج رخصة البناء لـ15 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف 400 مالك لأراض في أحد مخططات القطيف الواقع في حي الرضا ش ق 1459، عن مأساتهم من عدم منحهم إذن البناء، على الرغم من حصولهم على صكوك تملك منذ عام 1426.

وأكد الملاك، أن رئيس بلدية القطيف السابق وعدهم بأن رخص البناء ستمنح لهم قريبا، إلا أنه غادر موقعه بعد ذلك وتعثرت قضيتهم مجددا، كما أنه تم إصدار شهادة التنسيق من الكهرباء والماء، إضافة إلى إصدار رخصة البناء لأحد الملاك لكن البلدية سحبتها.

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وأشار الملاك إلى أن بعضهم يقيم حاليا في شقق صغيرة الحجم وأن عدد أفراد الأسرة ازداد وهم بحاجة إلى مكان أكبر ولكنهم غير قادرين على بناء الأراضي التي يملكونها، لافتين إلى أن بلدية القطيف ترجع ذلك إلى عدم اكتمال الخدمات في المخطط، رغم توفر كهرباء وتصريف للمجاري به، والمتبقي فقط هو رصف الشوارع.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المخطط رقم ش ق 1459 أحد المخططات المملوكة للقطاع الخاص ويحتوي على أربع مجاورات، لافتًا إلى أن المطور نفذ الخدمات الأساسية حسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات لثلاث مجاورات سكنية.

وقال ” الصفيان ” أنه تم إجازة البناء فيها من قبل البلدية بعد اكتمال تنفيذ الخدمات، إلا أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الخدمات للمجاورة الرابعة وذلك بسبب تعثر المطور.