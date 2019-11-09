شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق فعالية «نمار» بموسم الرياض بتذاكر تبدأ من 5 ريال وجوائز تصل إلى 30 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إنطلاق فعاليات ” وادي نمار ” بتذاكر تتراوح بين 5 إلى 50 ريال وذلك حتى 7 ديسمبر المقبل .

ويستقبل “موسم الرياض ” زوار الفعالية من الخامسة عصراً حتى 12 ليلاً ، مع إتاحة مشاركة جميع الفئات العمرية .

وتتميز الفعالية بالعديد من التحديات مثل تحدي ” الجيت باك ، وجتسكي ” ، وتحدي “لعبة الشدة ” والتي تم تخصيص جوائز لها تتراوح بين 1000 و 30000 ريال .

كما تضم الفعالية عروض مرئية منها السينما المفتوحة “لونا سينما ” وقصة قصيرة لمدة 35 دقيقة على جبل مرئي بالصوت والصورة .