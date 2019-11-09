شكرا لمتابعة خبر عن مصانع المشروبات المحلاه تطالب بتأجيل تطبيق الضريبة الإنتقائية إلى 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعتزم مستثمرو قطاع المشروبات المحلاه رفع مطالب للهيئة العامة للزكاه والدخل بتأجيل تطبيق الضريبة الإنتقائية للمشروبات المحلاه أو العصائر لعام 2021 بدلاً من ديسمبر المقبل .

وأكد رجال الأعمال أنه في حال التطبيق الشهر المقبل سيتم استحقاق الدفع قبل تحصيل ثمن المنتج إذ يعتمد قطاع المرطبات عى بيع الأجل بينما يجب دفع الضريبة خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي .

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كما أكدوا أن القطاع يحتاج لمدة كافية لتعديل الخطط التشغيلية ، مطالبين بالإستفادة من تجارب الضريبة في دول غربية طبقت الضريبة بعد الزيادة عن 5 ملجم سكر لكل 100 ملجم خاصةًأنه لا يمكن تحويل عصائر الفواكه إلى عصائر 100% لضمان إجبار المصنع على تخفيض نسبة السكر .

ونوه أحد رجال الأعمال إلى أن الضريبة الإنتقائية ستصل نسبتها إلى حوالي 75 % من إيرادات المنتجين يتحملها المستهلك خاصةً أن ضريبة القيمة المضافة تشمل الضريبة الإنتقائية ، مطالباً بمنح القطاع فرصة أكبر لدراسة أوضاع السوق قبل التطبيق .

الجدير بالذكر أن الضريبة الإنتقائية تهدف إلى تخفيض المصانع نسبة السكر في العصائر الطبيعية ولن تفرض تغيير شكل عبوات العصائر أو وضع أختام ضريبية عليها .