شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الاتصالات: تلقينا مليون بلاغ عن الرسائل الاحتيالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة من الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي يدعي باعثوها أنهم من البنوك، أو من تلك الرسائل التي تبشر مستقبليها بفوزهم بالجوائز الوهمية.
وطالبت الهيئة بالإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.
وقررت الهيئة إلزام مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بوضع آليات فعالة للحد من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر SMS، تدَّعي في محتواها بأنها من أحد البنوك المحلية، أو تبلغ المستخدم بفوزه بجوائز وهمية، مشددة على ضرورة العمل على تطبيق فلترة ذكية للحد من وصول مثل هذه الرسائل لمستخدمي خدمات الاتصالات وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مقدمي الخدمة لهذه الأرقام.
وأوضحت هيئة الاتصالات أنه منذ تفعيل الرقم المخصص لاستقبال بلاغات المستخدمين عن الرسائل الاحتيالية، تلقت نحو مليون بلاغ عن هذه الرسائل، وتمت معالجتها عبر ملاحقة هذه الأرقام وإيقافها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
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