شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «مقيم» يتعرض لـ إصابة نافذة في الرقبة من مسدس طلقات المسامير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض ” مقيم ” لـ إصابة نافذة في الرقبة من مسدس طلقات ‏المسامير، أثناء مزاولته مهنته.‏ ونُقل المُصاب لـ مدينة الملك سعود الطبية، بعد أن تسببت الإصابة في تهتك الشريان السباتي الأيمن. وتم إصلاحه والسيطرة على النزيف، وخرج ‏المريض خرج من المستشفى في اليوم الثالث من العملية.‏ Advertisements

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