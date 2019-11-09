شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة وافد تركي لسرقة «آثار الحرمين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الجهات الأمنية في ضبط وافد تركي الجنسية، حاول القيام بسرقة بعض الآثار الموجودة في معرض عمارة الحرمين الشريفين، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتسلل الوافد إلى المعرض قبيل فجر الجمعة، عن طريق دورات المياه، ليقوم بالدخول إلى وسط المعرض الكائن في حي أم الجود.

وحاول المتهم سرقة بعض الآثار القديمة، وتكسير بعض الأسوار الزجاجية الكائنة وسط المعرض لإتلافها، ومحاولة الوصول إلى أبرز تلك الآثار.

ومن المنتظر تحويل المتهم صباح الأحد إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.