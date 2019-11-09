شكرا لمتابعة خبر عن «أنت سعودي وتبيع الشاي».. قصة مواطن تحدى المتنمرين للوقوف على قدميه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تحدى مواطن شاب من جازان، المتنمرين مقررا مواجهة الانتقادات والصمود أمام كل الصعوبات، في سبيل الوقوف على قدميه في العمل التجاري.
وكان الشاب وهو طالب جامعي في قسم الصحافة بجامعة جازان، قد قرر الاعتماد على نفسه في زيادة دخله وتحقيق طموحه في الحصول على مشروع تجاري خاص به.
وأشار إلى أن المعظم كانوا يتنمرون عليه بالقول أنت سعودي وتعمل في بيع الشاي في الشارع، إلا أنه صمم على إثبات أن العمل ليس عيباً، ناصحًا بالانخراط في العمل الحر والتغلب على التنمر والإساءة.
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