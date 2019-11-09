شكرا لمتابعة خبر عن وفاة وإصابة بفيروس كورونا في الرياض وخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة، أن رجلا مسنًا توفى بسبب فيروس كورونا، فيما أصيبت امرأة بالفيروس.

والرجل المتوفى يبلغ من العمر 94 عامًا من خميس مشيط، بينما تبلغ المرأة المصابة 49 عامًا، وحالتها نشطة من الرياض.

ويدرس المختصون ما إذا كانت الإصابة بسبب مخالطة الحالتان للإبل.