شكرا لمتابعة خبر عن بعد أسبوع من تدشينه.. مسجد مضمار المشاة الجديد يتعرض للسرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مسجد مضمار المشاة الجديد على طريق الملك سلمان في الخرج، أمس الجمعة واقعة سرقة المكيفات الموجودة به. وقام مجهولو بسرقة كافة مكيفات المسجد، وقت الظهيرة، ليتفاجأ بعد ذلك المصلون بعدم وجود المكيفات في المسجد. وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالمحافظة، حيث باشرت الموقع وفتحت ملف التحقيقات بالحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من تدشينه.. مسجد مضمار المشاة الجديد يتعرض للسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.