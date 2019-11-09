شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من استمرار الرياح والسحب الرعدية على حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا يفيد باستمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية على منطقة حائل. وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الثالثة والنصف فجر السبت.

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