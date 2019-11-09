بالفيديو.. لحظات ضبط مخالفي أنظمة المرور بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، تنفيذ وحدة المرور السري بمنطقة الرياض، حملات ضبط مخالفي أنظمة المرور في شوارع العاصمة. وكشف المقطع، ضبط مرتكبي بعض المخالفات، ومنها: القيادة بسرعة عالية، وطمس اللوحات، والسير بدون لوحات، وتظليل النوافذ، والتجمهر، والسير عكس الاتجاه، والمناورة وعدم ترك مسافات كافية.

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