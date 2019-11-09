شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد «المطلق» على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ردّ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على شخص اتهمه بأنه احتفل بالمولد النبوي في المدينة المنورة.
جاء ذلك خلال برنامجه الأسبوعي «استديو الجمعة» على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، إذ تسائل المطلق: «هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد».
وأضاف: «لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة».
وتسائل: «إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟».
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